218 Neuinfektionen – 25 Intensivpatienten – 5 Todesfälle

Bisher (04. Jänner) wurden insgesamt 366.281 Abstriche untersucht, die von 164.012 Personen stammen.PCR-Abstriche:Untersuchte Abstriche gestern (3. Jänner): 1205Mittels PCR-Test neu positiv getestete Personen: 142Gesamtzahl der mittels PCR-Test positiv getesteten Personen: 29.983*Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 366.281Gesamtzahl der mit Abstrichen getesteten Personen: 164.012 (+316)Antigentests:Durchgeführte Antigentests gestern: 3.808Mittels Antigentest neu positiv getestete Personen: 76Auf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten/-Patientinnen: 197In Privatkliniken untergebrachte Covid-19-Patienten/-Patientinnen: 149In Gossensaß und Sarns untergebrachte Covid-19-Patienten/-Patientinnen: 21 (21 in Gossensaß, 0 in Sarns)Covid-19-Patientinnen und -Patienten in Intensivbetreuung: 25Gesamtzahl der mit Covid-19 Verstorbenen: 756 (+5)Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 7.644Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 68.978Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 76.622Geheilte Personen: mit PCR Test 18.403 (+58); zusätzlich 1.529 (-1) Personen, die ein unklares Testergebnis hatten und in der Folge negativ getestet wurden; weiters geheilte Personen aufgrund von epidemiologischer Analyse: 6.645 (+0).Positiv getestete Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Sanitätsbetriebes: 1.437, davon 1.064 geheilt. Positiv getestete Basis-, Kinderbasisärzte und Bereitsschaftsärzte: 41, davon 29 geheilt. (Stand: 02.01.2021)

