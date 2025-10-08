Bei zwei Unfällen, beide Auffahrkollisionen und weniger als eine Stunde voneinander entfernt, kamen zwei Menschen ums Leben <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/zwei-toedliche-unfaelle-auf-der-a22-innerhalb-kuerzester-zeit" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(STOL hat berichtet).<\/a><h3>\r\n29-Jähriger sofort tot<\/h3>Der erste Unfall ereignete sich bei San Michele all’Adige in Fahrtrichtung Süden: Ein Kleintransporter fuhr mit großer Wucht auf einen im Stau stehenden Lkw auf, obwohl die Verzögerungen auf den Anzeigetafeln der Autobahn gemeldet worden waren. Der Fahrer, 29 Jahre alt und aus der Provinz Cuneo, war sofort tot.<h3>\r\nAuto fuhr buchstäblich unter einen im Stau stehenden Lastwagen<\/h3>Kurze Zeit später kam es auf der Nordspur, im selben Abschnitt, zu einem weiteren Unfall mit ähnlichem Ablauf. Er ereignete sich nur fünf Kilometer weiter südlich, wo sich ein Stau gebildet hatte. <BR \/><BR \/>Ein Auto fuhr buchstäblich unter einen im Stau stehenden Lastwagen. Opfer war in diesem Fall die Beifahrerin des Pkw, eine 22-jährige Frau aus Meran, die kurz nach dem Eintreffen der Rettungskräfte verstarb.