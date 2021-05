22-jährige Schweizerin durch Stromstoß in Badewanne getötet

Eine 22-jährige Frau ist in Gossau SG in der Schweiz durch einen Stromstoß in der Badewanne getötet worden. Sie war mit dem am Strom angeschlossenen Handy baden gegangen, wie die St. Galler Kantonspolizei am Samstag mitteilte.