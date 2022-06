22-jährige Tante gesteht Säure-Attacke in Neapel

Laut polizeilicher Rekonstruktion waren die beiden Schwestern kurz nach ein Uhr nachts auf einer Straße in Neapel unterwegs, als sich ihnen 3 andere Mädchen näherten. Diese sollen ihnen Säure in die Gesichter geschüttet haben. Dann flüchteten die Angreiferinnen auf 3 Motorrollern (STOL hat berichtet). Die beiden Schwestern wurden mit Verätzungen am Arm und im Gesicht ins Krankenhaus eingeliefert.Die ältere Schwester erlitt Verletzungen an der linken Wange und an einem Arm, die jüngere Schwester an der rechten Wange und der Nase.Ihre Tante hat nun der Polizei gegenüber gestanden, für die Tat verantwortlich zu sein. Offenbar seien schwerwiegende familiäre Streitigkeiten Hintergrund der Tat.Die Ermittler konzentrieren sich nun darauf, die Komplizen der Tante auszuforschen.