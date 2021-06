22-jähriger Italiener stirbt bei Bootsunfall am Comer See

Die 3 Italiener befanden sich in einem Boot als sie von einem 7 Meter langen Motorboot mit 11 Belgierinnen und Belgiern an Bord gerammt wurden, die eine Ferienwohnung in der Gegend gemietet hatten.Bei dem Opfer handelt es sich um einen Universitätsstudenten, berichtete die Mailänder Tageszeitung „Corriere della Sera“ (Samstag-Ausgabe). Die Belgierin am Steuer des Motorbootes meldete der Polizei der Ortschaft Tremezzo, dass sie das andere Boot nicht gesehen hatte. Vermutet wird, dass hohe Geschwindigkeit Ursache des Unglücks gewesen sein könnte. Erst am letzten Wochenende ist ein junges Paar am Gardasee getötet worden. In der Nacht auf vergangenen Sonntag hatte ein Motorboot mit 2 deutschen Touristen an Bord auf dem Gardasee ein Holzboot mit einem italienischen Paar an Bord gerammt. Am Sonntagmorgen entdeckte ein Einwohner die Leiche des 37 Jahre alten Mannes in dem Kahn. Der Körper der 25-jährigen Frau wurde Stunden später aus den Tiefen des Gardasees geborgen. Beide stammten aus der Gegend am Westufer des Sees.Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun Medienberichten zufolge wegen Totschlags sowie unterlassener Hilfeleistung, weil das Motorboot nach dem Unfall nicht zum Helfen angehalten habe. Sie hätten beide Bootsführerscheine und führen seit Jahren an den Gardasee, teilte die Polizei mit.

ansa/apa/stol