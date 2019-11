22-Jähriger mit 90 Ecstasy-Tabletten erwischt

Der junge Mann, geboren im Ausland und wohnhaft in Verona, war von den Beamten an Bord seines Fahrzeugs in der Via Filzi in Riva kontrolliert worden. 2 weitere Personen befanden sich im Wagen.





Bei einer genaueren Untersuchung entdeckte die Polizei im Rucksack des Mannes 90 Ecstasy-Tabletten und 1000 Euro in bar. Geld das vermutlich aus dem Drogenverkauf stammt.Die Drogen war en wohl für den Verkauf in den Diskotheken am Gardasee und Umgebung und Rave-Partys bestimmt gewesen.Der Mann wurde wegen Drogenhandel angezeigt.

