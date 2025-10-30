<BR \/><BR \/>Der Verdächtige war den Beamten in den vergangenen Tagen auf einem Parkplatz in Lana aufgefallen. Sein nervöses Verhalten habe die Aufmerksamkeit der Carabinieri erregt: Der junge Mann soll ein geparktes Auto beobachtet haben und beim Erscheinen der Carabinieri zunehmend unruhig geworden sein.<BR \/><BR \/>Bei einer anschließenden Kontrolle fanden die Beamten mehrere kleine, luftdicht verpackte Kugeln mit Kokain – offenbar für den Verkauf vorbereitet. Auch in dem Auto, das der Mann zuvor beobachtet hatte, kamen weitere Drogenpäckchen zum Vorschein.<BR \/><BR \/>Die Ermittlungen führten die Carabinieri schließlich zu seiner Wohnung in einer Nachbargemeinde. Dort stellten sie rund 3.500 Euro in bar sicher – mutmaßlich Einnahmen aus früheren Drogengeschäften.<BR \/><BR \/>Insgesamt wurden 94 Kokainpäckchen mit einem Gewicht zwischen einem und fünf Gramm beschlagnahmt. Der 22-Jährige wurde wegen Drogenbesitz und -handel festgenommen und ins Bozner Gefängnis gebracht.