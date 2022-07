22 Jahre alter Verdächtiger nach Schüssen in Kopenhagen gefasst

Nach den Schüssen in einem Einkaufszentrum in Kopenhagen hat die Polizei einen Tatverdächtigen gefasst. Bei ihm handle es sich um einen 22 Jahre alten Dänen, sagte Chefinspektor Søren Thomassen am Sonntagabend in der dänischen Hauptstadt.