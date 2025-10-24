Gegen 22 Uhr lenkte ein 43-Jähriger sein Sattelzugfahrzeug samt Sattelanhänger auf dem Beschleunigungsstreifen von einem Autobahnparkplatz in Richtung Deutschland. <BR \/><BR \/>Unmittelbar dahinter fuhr ein 31-Jähriger ebenfalls mit seinem Sattelzugfahrzeug samt Sattelanhänger. Gleich nach dem Verlassen des Beschleunigungsstreifens setzte der Belarusse zum Überholmanöver an. <BR \/><BR \/>Ein 22-jähriger Autofahrer aus Südtirol war zeitgleich auf dem zweiten Fahrstreifen der Autobahn unterwegs. Aus unbekannter Ursache fuhr der Südtiroler auf den überholenden Sattelschlepper seitlich auf und prallte dann gegen den Sattelzug des Inders. Das Auto kam anschließend auf dem ersten Fahrstreifen zum Stillstand, berichtete die Polizei.<h3>\r\nIm Krankenhaus gestorben<\/h3>Der Autofahrer musste von der Feuerwehr mittels Bergeschere aus dem Fahrzeug geborgen werden. Anschließend wurde mit den Reanimationsmaßnahmen begonnen. Der 22-Jährige wurde ins Krankenhaus Kufstein gebracht, dort erlag er schließlich seinen schweren Verletzungen. <h3>\r\nAuch Beifahrer verletzt<\/h3>Der 21-jährige Beifahrer, ebenfalls aus Südtirol, konnte sich selbst aus dem Pkw befreien. Er wurde mit der Rettung ins Krankenhaus Schwaz gebracht. Die beiden Lkw-Lenker blieben unverletzt. Die Inntalautobahn war für rund eine halbe Stunde gesperrt.