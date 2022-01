22 Welpen im Kofferraum versteckt, 6 davon verendet – Tierquäler verurteilt

Wegen Tierquälerei ist ein 61-Jähriger aus der Slowakei zu 6 Monaten Haft ohne Bewährung und zur Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 5000 Euro verurteilt worden. Ihm wurde zur Last gelegt, 22 Hundewelpen – versteckt in der Reserverad-Aussparung im Kofferraum – über die Grenze gebracht zu haben. Erwischt wurde er in Percha. 6 Tiere verendeten infolge der Strapazen.