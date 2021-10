2242 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Das liegt über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (2081). 6 Todesfälle wurden seit gestern gemeldet, im Sieben-Tages-Schnitt waren es täglich 10,1. „Die Impfung wirkt“, betonte am Sonntag ein weiteres Mal Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne). Er appellierte „an alle“, sich an Empfehlungen des Nationalen Impfgremiums zu halten, „damit wir gut durch den Winter kommen“.Am Sonntag (Stand: 9.30 Uhr) gab es in Österreich 22.154 aktive Fälle, um 685 mehr als am Samstag. Seit Pandemiebeginn wurden 775.782 Fälle bestätigt. Genesen sind seit Ausbruch der Epidemie 742.461 Personen, innerhalb der vergangenen 24 Stunden gelten 1551 als wieder gesund.Das Bundesland mit der höchsten Sieben-Tages-Inzidenz ist derzeit Oberösterreich mit 247,5, gefolgt von Salzburg, Niederösterreich und Steiermark (218,3, 169,6 bzw. 163). Weiters folgen Kärnten (138,1), Wien (129,1), Tirol (124,2), das Burgenland (79,7) und Vorarlberg (76,1).

apa