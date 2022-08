Eine 23-Jährige ist in der Nacht auf Dienstag bei einem Verkehrsunfall in Haiming (Bezirk Imst) schwer verletzt worden: Der 25-jährige Fahrer ist laut Polizei „erheblich“ alkoholisiert gewesen.

23-Jährige bei Alkofahrt in Nordtirol schwer verletzt

Gegen 2 Uhr fuhren die beiden von Oetz in Richtung Kühtai, als der Pkw in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam, sich überschlug und in einem sechs Meter entfernten Bachbett zum Stillstand kam.

Der Lenker kam mit leichten Verletzungen davon. Die Schwerverletzte wurde ins Krankenhaus Zams eingeliefert.