23-jährige Italienerin wegen Joint im BH verhaftet – Schwere Strafe droht

Das saudische Recht unterscheidet nicht zwischen Drogenbesitz und Drogenhandel. Die Richter fällen ihre Urteile auf der Grundlage ihrer Auslegung der Scharia, des islamischen Rechts, und des Gewohnheitsrechts. Im schlimmsten Fall droht der 23-Jährigen aus Treviso sogar die Todesstrafe.Wie genau es zu der Verhaftung kam, ist kaum bekannt. Am 5. Mai konnte die Familie keinen Kontakt zu der 23-Jährigen aufnehmen. Erst am 8. Mai erfuhren die italienischen Behörden und die Familie von der Verhaftung. Die offizielle Nachricht kam dann am 20. Mai, als bekannt wurde, dass Ilaria De Rosa in einem Gefängnis 45 Kilometer von Dschidda entfernt festgehalten wird.De Rosa lebte seit 3 Monaten in der Stadt. Von dort aus soll sie am Abend des 3. Mai in Begleitung von 3 Männern zu einer privaten Party gegangen sein. Die Verhaftung soll noch in derselben Nacht erfolgt sein. Laut saudischer Polizei soll Ilaria De Rosa einen Joint in ihrem BH versteckt haben.Drogenhandel und Drogenbesitz werden in Saudi-Arabien hart bestraft: Theoretisch kann das sogar die Todesstrafe bedeuten. Da es sich bei Ilaria De Rosa jedoch um eine ausländische Staatsbürgerin handelt, für die das italienische Außenministerium bereits bei den örtlichen Behörden interveniert hat, ist es eher unwahrscheinlich, dass dies geschieht. Die Situation bleibt jedoch kompliziert und heikel.