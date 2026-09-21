Die 23-Jährige aus Wolkenstein war am Sonntag mit mehreren Personen auf dem Weg zum Bivacco Fanton. Während des Aufstiegs verletzte sie sich am Knöchel und konnte nicht mehr selbstständig weitergehen. Sie verbrachte die Nacht daher im Biwak. <BR \/><BR \/>Am Montagvormittag wurde die junge Frau von der Flugrettung aus Pieve di Cadore mit dem Hubschrauber geborgen und ins Krankenhaus von Pieve di Cadore gebracht.<h3>\r\nVater und Sohn verlieren die Orientierung<\/h3>Ein weiterer Notruf ging gegen 21.30 Uhr in Taibon Agordino ein. In der Gegend von Tromba del Miel hatten ein 60-Jähriger und sein 19-jähriger Sohn aus Cavarzere bei einbrechender Dunkelheit die Orientierung verloren. Sie gerieten abseits des Weges in schwer zugängliches Gelände.<BR \/><BR \/>Nach rund eineinhalb Stunden Fußmarsch erreichten sechs Einsatzkräfte der Bergrettung von Agordo die beiden Wanderer. Vater und Sohn wurden sicher ins Tal begleitet. Der Einsatz endete um 2.30 Uhr.