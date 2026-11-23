Der führerscheinlose Wiener hat bereits elf Vorstrafen und nach eigenen Angaben 1.500 bis 2.000 Euro Schulden wegen Falschparkens. Das Vorstrafenregister weise mit Raub, Vermögensdelikten und Diebstählen die typische „Speisekarte eines drogenabhängigen Jugendlichen“ auf, so der Verteidiger, der auf die schwere Jugend seines Mandanten in Heimen verwies.<BR \/><BR \/>Laut Staatsanwaltschaft habe der 23-Jährige vor der Fahrt am 1. Juni „zwei Joints geraucht“, dann habe er sich ins Auto gesetzt und sei losgefahren. In Kallham (Bezirk Grieskirchen) wurde er von einer Streife mit 125 km\/h in einer 70er-Zone erwischt. Da er nicht stehen blieb, fuhren ihm die Beamten nach. Als sie versuchten, ihn zu überholen, um ihn zu stoppen, soll er mehrfach versucht haben, sie von der Straße zu drängen, was die Staatsanwaltschaft als Mordversuch wertete. Zudem listet die Anklage eine Reihe von gefährlichen Situationen mit anderen Verkehrsteilnehmern auf, während der Mann mit bis zu 200 km\/h bei starkem Regen über die Landstraße bzw. die Autobahn raste.<h3>\r\n„Wollt sich nicht umbringen, sondern flüchten“<\/h3>Schließlich prallte er mit dem Auto gegen ein Baustellenelement. Er stieg aus und soll noch versucht haben, ein Baufahrzeug in Betrieb zu nehmen, scheiterte jedoch und wurde festgenommen. Die Staatsanwaltschaft legte ihm neben versuchtem Mord auch versuchte schwere Körperverletzung und Widerstand gegen die Staatsgewalt zur Last.<BR \/><BR \/>Verteidiger Andreas Mauhart versteht den Vorwurf des Mordversuchs nicht: Die Polizisten seien hinter dem Angeklagten gefahren und hätten „mit einem Affenzahn“ versucht, ihn zu überholen. „Er wollte sie nicht umbringen, er wollte flüchten.“ Sein Mandant „war auf Bewährung draußen“ und habe Angst gehabt, dass er zurück ins Gefängnis müsse, weil er keinen Führerschein habe. Zu den Vorwürfen der versuchten schweren Körperverletzung und des Widerstands gegen die Staatsgewalt sei er geständig.<h3>\r\nTeilweise schuldig<\/h3>Der Angeklagte bekannte sich teilweise schuldig. „Ich weiß, es ist ein kompletter Blödsinn, was ich gemacht habe“, aber er habe niemanden verletzen oder töten wollen, betonte auch er. Er sehe ein, dass sein Verhalten gefährlich gewesen sei. „Wie oft sind Sie ohne Führerschein gefahren?“, fragte der Vorsitzende. „Alle paar Tage“, so der Angeklagte. „Mir gefällt Autofahren“, das sei „Freiheit“. Zu seinem Können meinte er, er habe einmal „ein paar Fahrstunden“ genommen. Der Mopedführerschein sei ihm wegen seiner Vorstrafen entzogen worden. Zu einer Auto-Führerscheinprüfung ist er offenbar nie angetreten, die Umstände blieben trotz mehrere Nachfragen der Staatsanwältin unklar.<BR \/><BR \/>Ein Urteil ist am Montag nicht geplant. Der Prozess wird am 1. Dezember fortgesetzt. Es ist bereits der dritte Mordversuchsprozess gegen einen Autoraser in Wels binnen gut eines Jahres: Im September wurde ein 30-jähriger Deutscher, der auf der Welser Autobahn (A25) eine Polizeisperre missachtet und mit 150 km\/h auf einen Bauarbeiter zugefahren sein soll, wegen Mordversuchs nicht rechtskräftig im Sinne der Anklage verurteilt. Das Strafmaß fiel aber - u.a. wegen eingeschränkter Zurechnungsfähigkeit - mit fünf Jahren Haft äußerst mild aus. Im Fall eines 20-Jährigen, der sich zwischen Wels und Traun (Bezirk Linz-Land) eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert hatte, die mit mehreren Verletzten endete, entschieden die Geschworenen im November des Vorjahres hingegen, dass kein Mordversuch vorliege.