23-Jähriger von Zug gestreift: Ärzte in Innsbruck versuchen, seinen Arm zu retten

Der „Alto Adige“ berichtet, auch die Gewerkschaften seien bereits in den Fall einbezogen: Offenbar hatte der Mann zwischen den Gleisen gearbeitet. Ein Güterzug sei dort gestanden, als ein zweiter einfuhr und den Mann am Arm erfasste.Welche Rolle die Schneeschicht von etwa 10 Zentimetern gespielt haben könnte, ob der Mann etwa ausgerutscht und auf diese Weise an den Zug geraten sei, müssen nun die Ermittlungen klären.Der Verletzte wurde in die Universitätsklinik nach Innsbruck gebracht, wo Ärzte und Pfleger versuchten, seinen Arm zu retten. Über seinen Zustand ist derzeit nichts bekannt. Er befindet sich auf der Intensivstation.