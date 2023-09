2300 Migranten seit Sonntag auf Lampedusa eingetroffen

Bürgermeister: „Ein epochales Phänomen“

Alle Menschen wurden in der Registrierungseinrichtung, auch Hotspot genannt, untergebracht, wo sich derzeit laut aktuellsten Zahlen über 2000 Personen aufhalten.Seit Anfang 2023 sind 115.368 Migrantinnen und Migranten nach ihren gefährlichen Fahrten über das Mittelmeer in Italien eingetroffen, im Vergleichszeitraum 2022 sind es 62.647 gewesen, teilte das Innenministerium in Rom mit.„Ich sage schon seit Wochen, dass es sich um ein epochales Phänomen handelt, mit Zahlen, die für unsere Insel nicht mehr tragbar sind. Allein am heutigen Dienstag werden wir wahrscheinlich 100 Bootsanlandungen erreichen“, sagte der Bürgermeister von Lampedusa, Filippo Mannino.Er rief die Regierung von Premierministerin Giorgia Meloni auf, dass Heer einzusetzen, um die Migranten zu stoppen. „Ich appelliere an Ministerpräsidentin Meloni und die gesamte italienische Regierung, dringend Maßnahmen zu ergreifen“, sagte der Bürgermeister. Die Migrantenströme in Richtung Lampedusa seien präzedenzlos.Das NGO-Schiff „Ocean Viking“ mit 68 Migranten an Bord ist inzwischen auf dem Weg zum Adria-Hafen Ancona und wird dort voraussichtlich am Donnerstag eintreffen. Die NGO SOS Mediterranée, Betreiberin des Schiffes, beklagte über die sozialen Medien, dass das Schiff vier Tage brauchen werde, um den Landehafen zu erreichen.