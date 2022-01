Wocheninzidenz steigt, aber weniger Covid-Patienten in Krankenhäusern

In den vergangenen 24 Stunden wurden in Südtirol 2545 PCR-Tests untersucht und dabei 484 Neuinfektionen festgestellt. Zusätzlich gab es 1828 positive Antigentests, wie der Südtiroler Sanitätsbetrieb am Mittwoch mitteilt. Die Wocheninzidenz steigt von 2164 auf einen neuen Rekordwert von 2340.