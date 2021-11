233 Neuinfektionen – immer mehr Patienten auf Intensiv- und Normalstation

In den vergangenen 24 Stunden wurden 883 PCR-Tests untersucht und dabei 233 Neuinfektionen festgestellt. Die Zahlen der Patienten in den Krankenhäusern steigen weiter an: 9 Personen befinden sich auf der Intensivstation, 74 auf den Normalstationen untergebracht. Die Wocheninzidenz steigt von 388 auf 397.