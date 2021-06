233 Neuinfektionen und noch rund 4000 aktive Corona-Fälle in Österreich

Im Krankenhaus lagen noch 309 Personen, das sind um 18 weniger als am Samstag gemeldet waren. 102 Personen wurden auf Intensivstationen betreut - eine mehr als am Vortag, aber 38 Patienten weniger als noch vor einer Woche.Das Burgenland meldete 2 Neuinfektionen, Kärnten 3 und Niederösterreich 35. In Oberösterreich kamen 32 Infektionen hinzu, in Salzburg 8 und in der Steiermark 4. Tirol verzeichnete 33 positive Testergebnisse in 24 Stunden, Vorarlberg 8 und Wien 108. Seit Ausbruch der Pandemie gab es in ganz Österreich 648.620 bestätigte SARS-CoV-2-Infektionen, 633.939 Personen haben eine Infektion nachweislich wieder überstanden.Insgesamt wurden in den vergangenen 24 Stunden 511.144 PCR- und Antigen-Schnell-Tests ausgewertet. Davon waren 55.387 aussagekräftige PCR-Tests mit einer Positivrate von 0,4 Prozent. Alles in allem steht man nun bei über 60 Millionen durchgeführten Corona-Tests.62.913 Impfungen wurden am Samstag durchgeführt. Insgesamt haben laut den Daten des E-Impfasses 4.189.749 Menschen zumindest eine Teilimpfung erhalten, das sind 47,1 Prozent der Bevölkerung. 2.130.095 und somit 23,9 Prozent der Einwohner Österreichs sind bisher vollimmunisiert.

apa