24-Jähriger aus Mali abgeschoben

In der Nacht auf Mittwoch griff die Staatspolizei an der Kolping-Straße in Bozen ein, nachdem ein Diebstahl in einem Tabakladen gemeldet worden war. Dank detaillierter sachdienlicher Hinweise konnte der Täter kurz darauf identifiziert und festgenommen werden. Es handelte sich um einen 24-jährigen, vorbestraften malischen Staatsbürger ohne Aufenthaltsgenehmigung.