Die Attraktivität des öffentlichen Nahverkehrs stärken und eine klimafreundliche öffentliche Mobilität vorantreiben: Diese Ziele verfolgen das Mobilitätsressort und die Betreiber der öffentlichen Verkehrsdienste in Südtirol, so auch die Inhouse-Gesellschaft SASA. <BR \/><BR \/>Mit den von der Landesregierung zugesicherten Mitteln soll unter anderem in die Weiterentwicklung integrativer Informationssysteme, den Ausbau der nachhaltigen Fahrzeugflotte und der Infrastrukturen sowie die Stärkung der Kundenmarke südtirolmobil investiert werden.<BR \/><BR \/>Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider betont: „Mit dem Jahresprogramm 2025 verbessern wir das Angebot im öffentlichen Nahverkehr Schritt für Schritt. Moderne Fahrzeuge, digitale Informationssysteme und ein kundenfreundlicher Service machen Bus und Bahn zu einer echten Alternative zum Auto.“ Das Programm sehe gezielte Investitionen in die Optimierung interner Abläufe, in die Digitalisierung und in die Konformität vor.