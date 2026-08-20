Die Zahlen stammen aus unterschiedlichen Teilen des Landes und betreffen verschiedenste Verkehrsangebote: Von den Stadtlinien in Bozen über Verbindungen zwischen den wichtigsten Zentren bis hin zu Linien in den Tälern, die täglich von Einheimischen und insbesondere im Sommer auch von zahlreichen Gästen genutzt werden.<BR \/><BR \/><BR \/>Auch der Vergleich mit dem entsprechenden Zeitraum des Jahres 2025 zeigt eine deutliche Entwicklung: Betrachtet man die 13 stark frequentierten Linien, die in beiden Jahren in der Auswertung enthalten sind, wurden insgesamt rund 642.500 Fahrten mehr verzeichnet. Das entspricht einem Zuwachs von mehr als 24 Prozent. Die Nachfrage steigt dabei in unterschiedlichen Bereichen: So legte die Linie 450 im Ahrntal um 23 Prozent zu, die Linie 110 zwischen Bozen, Leifers und Branzoll sogar um 31 Prozent.<h3>\r\nAlfreider: „Nachfrage zeigt, wie wichtig gut vernetztes Angebot ist“<\/h3><BR \/>„Diese Zahlen zeigen, dass der öffentliche Verkehr stark genutzt wird und zwar für ganz unterschiedliche Bedürfnisse“, unterstreicht Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider. „Viele Menschen nutzen Bus und Bahn für ihre alltäglichen Wege. Gleichzeitig entscheiden sich zahlreiche Gäste dafür, sich ohne Auto im Land fortzubewegen. Eine so hohe Nachfrage zeigt, wie wichtig ein dicht getaktetes, gut vernetztes und einfach nutzbares Angebot ist.“<BR \/><BR \/><BR \/>Angeführt wird die Rangliste 2026 von der Linie 450 zwischen Kasern, dem Ahrntal, Sand in Taufers, Gais und Bruneck mit rund 459.000 Fahrten. Dahinter folgen die Linie 110 zwischen Bozen, Leifers und Branzoll sowie die Bozner Stadtlinie 3.<h3>\r\nNachfrage in verschiedenen Landesteilen<\/h3>Die Übersicht der meistgenutzten Linien zeigt eine breit verteilte Nachfrage in verschiedenen Landesteilen. Neben Stadtlinien und Verbindungen im Raum Bozen verzeichnen auch die Angebote im Raum Meran und Lana, auf der Achse Bozen–Meran, im Vinschgau sowie zwischen Bozen, dem Schlerngebiet, Klausen und Brixen hohe Fahrgastzahlen.<BR \/><BR \/><BR \/>Für Alfreider ist die steigende Nachfrage zugleich ein Auftrag, das Angebot gezielt weiterzuentwickeln: „Dort, wo die Nachfrage wächst, müssen wir entsprechend reagieren. Wir wollen die Taktung dort erhöhen, wo es notwendig ist, Anschlüsse verbessern und das Reisen noch einfacher und verlässlicher machen“, erklärt der Landesrat. Ziel sei es, Einheimischen und Gästen eine immer attraktivere Alternative zum Auto anzubieten.