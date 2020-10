242 Neuinfektionen bei 1772 Abstrichen – ein Todesfall

Bisher (27. Oktober) wurden insgesamt 223.079 Abstriche auf das neuartige Coronavirus untersucht, die von 115.563 Personen stammen.Untersuchte Abstriche gestern (26. Oktober): 1772Neu positiv getestete Personen: 242Gesamtzahl mit neuartigem Coronavirus infizierte Personen: 6997Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 223.079Gesamtzahl der getesteten Personen: 115.563 (+1004)Auf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten: 125In Privatkliniken untergebrachte Covid-19-Patienten: 44In Gossensaß untergebrachte Covid-19-Patienten: 36Covid-19-Patienten in Intensivbetreuung: 12Gesamtzahl der Todesfälle mit Covid-19: 300 (+1)Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 6608 (darunter 9 Personen wegen Rückkehr aus Kroatien, Griechenland, Spanien oder Malta)Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 25.925 (darunter 1522 Personen wegen Rückkehr aus Kroatien, Griechenland, Spanien oder Malta)Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 32.533Geheilte Personen: 2959 (+4); zusätzlich 936 (-1) Personen, die ein unklares Testergebnis hatten und in der Folge zweimal negativ getestet wurden (1 geheilte Person wurde erneut positiv getestet). Insgesamt: 3895 (+3)Positiv getestete Mitarbeiter des Sanitätsbetriebes: 314 (231 geheilt)Positiv getestete Basis- und Kinderbasisärzte: 17 (15 geheilt)

