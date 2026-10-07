<b>Ein eigenes Forschungsinstitut für Biomedizin? Ist Südtirol dafür nicht zu klein? Oder anders gefragt: Was kann man hier, was andernorts nicht geht?<\/b><BR \/>Prof. Peter Pramstaller: Wenn die Frage dahinter lautet: Sind wir kompetitiv? Können wir mit anderen Forschungseinrichtungen mithalten? Dann ist die Antwort eindeutig: Ja, das können wir. Aber natürlich müssen wir sehr fokussiert an die Sache herangehen, uns sehr genau überlegen, in welche Richtung wir gehen. Mehr vom Gleichen, das braucht es nämlich tatsächlich nicht. Wir haben aber in Südtirol, gerade weil wir klein sind, einen großen Vorteil: die kurzen Wege, die gute Vernetzung. Und wir können mit der CHRIS-Studie auf in dieser Art einzigartiges Datenmaterial zugreifen. <BR \/><BR \/><b>Was ist das Besondere an dieser Studie?<\/b><BR \/>Dr. Pramstaller: CHRIS ist eine Langzeitstudie. Die ersten Gesundheitsdaten von rund 14.000 Vinschgern wurden vor 20 Jahren erhoben. Und dann immer wieder. Noch heute können wir über 7.000 Personen heranziehen, die von Anfang an dabei waren. So lassen sich Daten über die Zeit hinweg vergleichen, die uns Hinweise geben können, wie Krankheiten entstehen und wie man Vorerkrankungen erkennen kann. <BR \/><BR \/><b>Zwar kennt man den Begriff der Biomedizin bereits seit den 1920er-Jahren. Ihre Bedeutung nimmt aber gerade in jüngster Zeit enorm zu. Wieso?<\/b><BR \/>Prof. Pramstaller: Dafür gibt es mehrere Gründe. Ein ganz wesentlicher ist der Wandel des Blickwinkels. Wir reden zwar vom Gesundheitswesen, aber bislang ging es dabei hauptsächlich um Krankheiten – und wie man sie heilen kann. Nun geht es zunehmend um Gesundheit – und wie man sie erhalten kann. Und dafür ist es wichtig, die Ursachen oder Prädispositionen von bzw. für Krankheiten zu verstehen und sich anbahnende Vorerkrankungen zu erkennen.<BR \/><BR \/><b>Und das kann die Biomedizin?<\/b><BR \/>Prof. Dr. Pramstaller: Ja. Nehmen wir das Beispiel Parkinson, ein Bereich, in dem wir am Institut forschen. Wir können nicht nur gesunde und erkrankte Gehirne vergleichen, sondern auch die Veränderungen auf dem Weg von gesund zu krank. Hier kommt uns auch die schon genannte CHRIS-Studie zugute, mit ihren Langzeitdaten. Das kann ganz entscheidende Hinweise geben, im besten Fall, wie man eine Erkrankung künftig verhindern kann. <BR \/><BR \/><b>Aber wie kommt man von der reinen Beobachtung der Veränderungen zur Prävention?<\/b><BR \/>Prof. Dr. Pramstaller: Wir forschen mit sog. Organoiden, das sind keine Organe, aber winzige dreidimensionale Zellklümpchen, die Organen wie etwa dem Gehirn oder auch dem Herz gleichen. Wir können so gesunde, vorerkrankte und kranke Organe „nachmachen“. Also zum einen stellen wir – am Beispiel Parkinson – fest, was sich bei später daran erkrankten Personen schon im Vorfeld an Veränderungen oder Anzeichen feststellen lässt, also noch bevor die Person erkrankt. Und im Labor kann man dann u.a. mit den Organoiden experimentieren, etwa wie diese auf verschiedene Wirkstoffe reagieren. Denn unser Ziel ist es ja, konkrete Lösungen für die Gesundheitsversorgung zu entwickeln. Am besten, indem wir es schaffen, dass es zu bestimmten Erkrankungen erst gar nicht kommt, weil wir Strategien zur Prävention entwickeln. Aber natürlich auch zur Behandlung. <BR \/><BR \/><b>Medikamente werden am Institut nicht entwickelt?<\/b><BR \/>Prof. Dr. Pramstaller: Nein, aber Hinweise können wir liefern, auf denen dann die Pharmaindustrie aufbauen kann. <BR \/><BR \/><b>Sie sagten, der Aufwind der Biomedizin hat mehrere Gründe. Welche, neben dem Sichtwechsel Gesundheit-Krankheit, denn noch?<\/b><BR \/>Prof. Dr. Pramstaller: Nun, die sogenannte Künstliche Intelligenz hat einen enormen Sprung gemacht – und sie hilft uns, Unmengen von Daten in sehr kurzer Zeit auswerten zu können. Etwa indem man sie Besonderheiten\/Auffälligkeiten in einem bestimmten Datensatz suchen lässt. Aber auch im Labor kommt sie zum Einsatz. Wir können in einem speziellen Mikroskop Zellen beobachten, wie sie auf bestimmte Stimuli oder Substanzen reagieren. Während des Prozesses werden Tausende von Fotos gemacht – und die KI wertet sie aus. Mit ihr können wir auch die Elemente der Zellen auf den Bildern unterschiedlich „einfärben“ und so Reaktionen viel besser erkennen. Müsste das ein Mitarbeiter selber machen, säße die Person stundenlang über den Aufnahmen. Moderne Biomedizin ist eigentlich nur möglich durch den enormen Fortschritt der Technologie. Und sie entwickelt sich entsprechend mit. Und mit ihr die Medizin, Stichwort „Precision Health“.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1369896_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Was bedeutet das?<\/b><BR \/>Prof. Dr. Pramstaller: Übersetzt heißt das Präzisionsgesundheit. Man versteht darunter einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz, der Vorbeugung, Diagnose und Behandlung an die individuellen biologischen, genetischen und lebensstilbedingten Merkmale eines Menschen anpasst. Besonders weit ist man hier beispielsweise im Bereich der Onkologie, wo man seit einiger Zeit vermehrt damit beginnt, individualisierte Medikamente zur Behandlung von Tumoren einzusetzen. <BR \/><BR \/><b>Zum Schluss noch eine Frage zur Zukunft des Institutes?<\/b><BR \/>Prof. Dr. Pramstaller: Unser Ziel ist es, das Institut zu einem aufstrebenden Zentrum für Precision-Health-Forschung in Italien und darüber hinaus zu machen. Dabei sehen wir uns nicht als Einzelkämpfer, sondern arbeiten eng mit anderen Einrichtungen zusammen, so etwa mit den Forschern an der Berliner Charité. Und künftig wird es sicher auch eine Zusammenarbeit mit der hiesigen Medizinfakultät geben können, sobald dort die Forschungsarbeit anläuft. <BR \/><BR \/><b>Und ganz zum Schluss noch eine vielleicht etwas philosophische Frage: Der Medizin ist es im Laufe der Jahrhunderte gelungen, zahlreiche Krankheiten zu „besiegen“. Doch dann tauchen neue auf, schlussendlich muss der Mensch an etwas sterben. Frustrierend?<\/b><BR \/>Prof. Dr. Pramstaller: Für mich wie für das Institut, das ich leite, gilt es, sich nicht zu verzetteln, indem man in alle Richtungen schaut. Wir haben unsere Forschungsschwerpunkte gesetzt. Und wenn es uns gelingt, das Leiden von Parkinsonpatienten zu verringern oder gar die Krankheit aufzuhalten, wenn wir damit auch nur das Leben von einem Dutzend Menschen retten, dann hat sich für mich die Forschung schon gelohnt. Das ist meine Motivation.