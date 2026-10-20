Das Buch wurde am heutigen Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz im Haus St. Michael in Bozen vorgestellt. <BR \/><BR \/>„Die hohe Nachfrage nach der Männerberatung zeigt, dass Männer bereit sind, Hilfe anzunehmen und über ihre Sorgen, Krisen und Herausforderungen zu sprechen“, betonte dabei Caritas-Direktorin Beatrix Mairhofer. „Das Bild des Mannes hat sich in den vergangenen Jahrzehnten stark verändert. Mit diesem Buch wollen wir dazu beitragen, aktuelle Entwicklungen besser zu verstehen und neue Perspektiven auf Männlichkeit zu eröffnen.“<h3>\r\nThemen ändern sich ebenfalls<\/h3>Die Männerberatung wurde im Jahr 2001 gegründet und gehörte zu den ersten Einrichtungen dieser Art in Italien. Seither haben sich die Themen, mit denen Männer Rat suchen, ebenso verändert wie das gesellschaftliche Rollenverständnis. Während früher vor allem Fragen rund um Trennung und Scheidung im Mittelpunkt standen, beschäftigen viele Männer heute Themen wie Vatersein, Partnerschaft auf Augenhöhe, psychische Gesundheit, Identität, Einsamkeit oder der Umgang mit persönlichen Krisen.<BR \/><BR \/>„Männer suchen nicht deshalb Unterstützung, weil sie schwach sind, sondern weil sie bereit sind, Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen“, erklärte Guido Osthoff, Leiter der Caritas-Männerberatung. Die Erfahrung aus 25 Jahren Beratungsarbeit zeige, dass Krisen oft auch Chancen für persönliche Entwicklung und Neuorientierung sein können. Die beiden Männerberater Alessio Vettorello und Erich Daum gingen etwas näher auf die Themen ein, die Männer heute beschäftigen. <h3>\r\n340 Männerberatungen pro Jahr<\/h3>Auch Zahlen wurden vorgestellt: In diesen 25 Jahren haben sich insgesamt 8.500 Männer an die Beratungsstelle gewandt, das entspricht einem Schnitt von rund 340 Männern pro Jahr. Der größte Teil der Ratsuchenden befindet sich in der biografischen Lebensmitte zwischen 40 und 50 Jahren, einer Lebensphase, in der berufliche, familiäre und persönliche Umbrüche oft besonders intensiv erlebt werden. Die wichtigsten Beratungsthemen sind Beziehungen, Lebenskrisen und psychische Probleme. Besonders in den vergangenen 3 Jahren hat man bei der Männerberatung immer wieder Rekordzahlen geschrieben: Voriges Jahr waren es insgesamt 581 Männer, welche die Beratungsstelle aufgesucht haben, heuer sind es schon 538 Männer. <BR \/><BR \/>Zum Jubiläum ist das Buch „MannSein - Krisen verstehen – Herausforderungen meistern“ im Athesia-Verlag erschienen. Es vereint Beiträge von Fachleuten unterschiedlicher Disziplinen. Es behandelt Themen wie Beziehungen, Gewaltprävention, Sexualität, Gesundheit, Spiritualität, Vatersein sowie rechtliche Fragen bei Trennung und Scheidung. Die Texte basieren auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, vor allem aber auf den Erfahrungen aus der praktischen Beratungsarbeit.<h3>\r\nBuch: „MannSein: Krisen verstehen – Herausforderungen meistern“<\/h3>Koordiniert und redigiert wurde der Band vom Journalisten Walther Werth, ehemaliger Chefredakteur des Katholischen Sonntagsblattes. Gemeinsam mit den Autorinnen und Autoren sowie den Fachkräften der Männerberatung entstand ein Werk, das Männern Orientierung bieten, Angehörigen und Fachpersonen neue Einblicke ermöglichen, Frauen Einblicke in die Männerwelt bieten und die Gesellschaft zur Diskussion über zeitgemäße Männlichkeit beitragen möchte.<BR \/><BR \/>Für den Athesia Verlag erklärte Ingrid Marmsoler, dass bereits ein früheres Buchprojekt der Männerberatung auf großes Interesse gestoßen sei. Der neue Band „MannSein: Krisen verstehen – Herausforderungen meistern“ greife aktuelle Fragestellungen auf und solle eine breite Leserschaft erreichen. Er ist ab sofort in den Athesia-Buchhandlungen, im Buchhandel sowie im Online-Handel erhältlich.<BR \/><BR \/>Im Jubiläumsjahr lädt die Caritas zudem am 19. November, dem internationalen Männertag, im Pastoralzentrum in Bozen zu einer Tagung mit dem Titel „Zukunft Mann – nuovi maschi“ ein, bei der die Herausforderungen und Chancen moderner Männlichkeit aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet werden.