Im Mittelpunkt der Feierlichkeiten steht das große Wiedersehen ehemaliger Absolventinnen und Absolventen – insgesamt knapp 500 Schülerinnen und Schüler haben seit der Gründung im Jahr 1999 am Sportgymnasium maturiert. Eingeladen sind neben zahlreichen Absolventen auch Landesräte, lokale Politikerinnen und Politiker sowie Vertreter aus Sport und Bildung, wie aus einer Aussendung des Sportgymnasiums hervorgeht.<BR \/><BR \/>Die Jubiläumsfeier ist nicht nur Rückblick, sondern auch Auftakt für Neues: Ein besonderes Highlight ist die geplante Kooperation mit einer renommierten US-amerikanischen Sportschule. Diese Partnerschaft soll künftig den Austausch von Sportschülerinnen und Sportschülern ermöglichen – ein weiterer Schritt in Richtung Internationalisierung.<h3>\r\nJährlich beginnen rund 45 sportbegeisterte Jugendliche ihre Ausbildung im Wipptal<\/h3>Was einst als Initiative zur Stärkung des Schulstandorts Sterzing begann, hat sich längst zu einem Erfolgsmodell entwickelt: Der Sportzweig ist heute der stärkste Fachbereich des Oberschulzentrums. Jährlich beginnen rund 45 sportbegeisterte Jugendliche aus ganz Südtirol ihre Ausbildung im Wipptal. Die größte Gruppe stellen aktuell die Fußballerinnen und Fußballer, gefolgt von Skifahrerinnen, Leichtathleten, Eishockeyspielern, Biathletinnen und Schwimmern. <BR \/><BR \/>Es sind jedoch auch andere Sportarten wie Tennis, Klettern, Kampfsport, Volleyball oder Basketball vertreten. Trainiert wird bis zu fünfmal pro Woche – unter Anleitung sowohl schuleigener Coaches als auch Vereinstrainerinnen und -trainer. Die Verbindung von intensivem Sporttraining und gymnasialer Ausbildung stellt hohe Anforderungen an die Jugendlichen, eine Herausforderung, die auch zu Höchstleistungen anspornen kann. Viele Absolventinnen und Absolventen blicken jedoch gerne auf diese intensive Zeit zurück – nicht selten finden sie sich als Gäste oder Mentoren an ihrer alten Schule ein.<h3>\r\nTamara Lunger, Aaron March, Alex Schwazer und Birgit Schölzhorn unter Absolventen<\/h3>Besonders stolz ist das Sportgymnasium auf seine erfolgreichen Absolventen: Zu den bekanntesten zählen die Extrembergsteigerin Tamara Lunger, Snowboardprofi Aaron March, der Olympia-Geher Alex Schwazer sowie die junge Biathletin Birgit Schölzhorn, die kürzlich für das Olympiateam Milano-Cortina 2026 nominiert wurde. Auch außerhalb des Sports haben ehemalige Schülerinnen und Schüler Karriere gemacht – etwa Florian Mahlknecht, heute stellvertretender Chefredakteur bei RAI Südtirol, oder Simon Martinello, Reha- und Athletiktrainer beim FC Bayern München.<BR \/><BR \/>Ein weiterer Höhepunkt der Jubiläumsfeier: Ein prominenter Weltklasseathlet wird als Ehrengast erwartet – der Name bleibt vorerst geheim. Ergänzend dazu haben aktuelle Sportschülerinnen und -schüler Interviews mit ehemaligen Absolventinnen und Absolventen geführt. Diese spannenden Gespräche werden in Kürze als Podcast über die Social-Media- Kanäle des Sportgymnasiums veröffentlicht.<BR \/><BR \/>Mit Stolz blickt das Sportgymnasium Sterzing auf 25 bewegte Jahre zurück – und voller Energie nach vorne.