Grödner Joch: 50-jähriger Carabiniere unter 2,5 Metern Schnee verschüttet

Foto: © FFW Wolkenstein

Zu dem schweren Freizeitunfall ist es gestern kurz vor Mittag im Gemeindegebiet Wolkenstein gekommen ( STOL hat berichtet ). Die 3 Skitourengeher, allesamt Mitglieder des nahe gelegenen alpinen Ausbildungszentrums der Carabinieri im Langental, waren im Chedultal oberhalb des Langentals unterwegs. Beim Aufstieg hat sich dann aus noch nicht geklärten Gründen gegen 11.30 Uhr unter den Cirspitzen eine Schneelawine gelöst und den 50-jährigen Giovanni Andriano voll erfasst und mitgerissen.Seine Begleiter konnten den Verschütteten zwar mittels Lawinenverschüttetensuchgerät orten, er war allerdings so tief unter den Schneemassen begraben, dass sie ihn nicht befreien konnten.Mehrere Bergretter vom Bergrettungsdienst Gröden sowie Alta Badia wurden mit den Rettungshubschraubern des Aiut Alpin Dolomites und Pelikan 2 zum Unglücksort geflogen, sowie auch mehrere Lawinenhunde. Auch die Freiwillige Feuerwehr von Wolkenstein war im Einsatz. In den höheren Lagen herrschte sehr starker Wind, was den Einsatz erschwerte.Giovanni Andriano konnte von den Rettungsmannschaften, kurz nach Eintreffen am Einsatzort, aus den Schneemassen befreit werden. Er wurde noch vor Ort vom Notarzt reanimiert und anschließend schwer verletzt ins Krankenhaus Bozen geflogen. Erst im Nachhinein stellte sich heraus, dass er sich unter 2,5 Metern Schnee befunden hatte.Die anderen beiden Skitourengeher konnten unverletzt geborgen und zusammen mit den Bergrettern mit dem Aiut Alpin Dolomites sicher ins Tal geflogen werden.