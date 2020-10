25 Wale vor Neuseeland gestrandet

Die Helfer an der Küste der Halbinsel Coromandel im Norden des Landes würden versuchen, die Wale „kühl und gesund“ zu halten, sodass sie mit der abendlichen Flut weiterschwimmen könnten.Grindwale können bis zu 6 Meter lang werden. Im September strandeten rund 470 Tiere an der australischen Küste - die größte Massenstrandung in der Geschichte des Landes. Rund 380 Wale starben trotz aller Bemühungen zu ihrer Rettung.

apa