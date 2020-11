25.271 Neuinfizierte und 356 Todesopfer in Italien

Die Zahl der bestätigten aktiven Fälle stieg auf 573.334. Die Zahl der in Spitälern behandelten Covid-19-Patienten erhöhte sich gegenüber dem Vortag von 26.440 auf 27.636, teilte die italienische Behörde weiter mit. Auf den Intensivstationen lagen 2849 Patienten, am Vortag waren es noch 2749.Ärzte- und Krankenpflegerverbände warnten angesichts zunehmender Zahlen von Neuinfektionen vor einem Kollaps des Gesundheitswesens in Italien. Sie riefen am Montag die Regierung auf, statt „Teil-Lockdowns“ auf regionaler Basis eine italienweite Ausgangssperre wie jene im vergangenen März und April zu verhängen.Nur so könne man die Infektionszahlen drücken und eine Auslastung der Krankenhäuser vermeiden. Regierungsberater Walter Ricciardi forderte einen kompletten Lockdown in Städten wie Mailand und Neapel, die seit Wochen mit zunehmenden Infektionszahlen konfrontiert seien.

apa/stol