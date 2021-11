256 Neuinfektionen – weiterhin 8 Intensivpatienten – kein Todesfall

In den vergangenen 24 Stunden wurden 935 PCR-Tests untersucht und dabei 256 Neuinfektionen festgestellt. Die Zahlen der Patienten in den Krankenhäusern bleiben weiterhin hoch. 8 Personen benötigen intensivmedizinische Betreuung, 65 weitere sind auf den Normalstationen untergebracht. Todesfall gab es in den vergangenen 24 Stunden glücklicherweise keinen weiteren zu vermelden.