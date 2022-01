2575 Neuinfektionen - 15 Intensivpatienten – ein Todesfall

In den letzten 24 Stunden wurden 1739 PCR-Tests untersucht und dabei 431 Neuinfektionen festgestellt. Zusätzlich gab es 2144 positive Antigentests. 15 Personen liegen auf der Intensivstation, eine weitere Person in Südtirol ist am Coronavirus gestorben.