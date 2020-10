26 Corona-Neuinfektionen bei 1370 Abstrichen

Bisher (3. Oktober) wurden insgesamt 181.359 Abstriche auf das neuartige Coronavirus untersucht, die von 94.145 Personen stammen.Untersuchte Abstriche gestern (2. Oktober): 1370Neu positiv getestete Personen: 26Gesamtzahl mit neuartigem Coronavirus infizierte Personen: 3613Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 181.359Gesamtzahl der getesteten Personen: 94.145 (+704)Auf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten: 28In Gossensaß untergebrachte Covid-19-Patienten: 30Covid-19-Patienten in Intensivbetreuung: 0Gesamtzahl der mit Covid-19 Verstorbenen: 292 (+0)Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 1656 (darunter 70 Personen wegen Rückkehr aus Kroatien, Griechenland, Spanien oder Malta)Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 19.933 (darunter 1408 Personen wegen Rückkehr aus Kroatien, Griechenland, Spanien oder Malta)Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 21.589Geheilte Personen: 2717 (+7); zusätzlich 915 (+ 0) Personen, die ein unklares Testergebnis hatten und in der Folge zweimal negativ getestet wurden. Insgesamt: 3632 (+ 7)Mit dem neuartigen Virus infiziert haben sich 237 Mitarbeiter des Südtiroler Sanitätsbetriebes. 235 Mitarbeiter gelten als geheilt.

