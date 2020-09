26 Neuinfektionen bei 2281 Abstrichen

Insgesamt wurden bisher 159.679 Abstriche auf das neuartige Coronavirus untersucht, die von 84.628 Personen stammen. Diese und weitere Daten legt der Südtiroler Sanitätsbetrieb am Samstag vor. Am Vortag waren es noch 72 Neuinfektionen gewesen. Untersuchte Abstriche gestern (18. September): 2281Neu positiv getestete Personen: 26Gesamtzahl mit neuartigem Coronavirus infizierte Personen: 3281Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 159.679Gesamtzahl der getesteten Personen: 84.628 (+1303)Auf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten: 15In Gossensaß untergebrachte Covid-19-Patienten: 44Covid-19-Patienten in Intensivbetreuung: 2Gesamtzahl der Todesfälle mit Covid-19: 292 (+0)Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 1793 (darunter 57 Personen wegen Rückkehr aus Kroatien, Griechenland, Spanien oder Malta)Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 17.372 (darunter 1257 Personen wegen Rückkehr aus Kroatien, Griechenland, Spanien oder Malta)Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 19.165Geheilte Personen: 2584 (+6); zusätzlich 907 (+0) Personen, die ein unklares Testergebnis hatten und in der Folge zweimal negativ getestet wurden. Insgesamt: 3491 (+ 6)Mit dem neuartigen Virus infiziert haben sich 237 Mitarbeiter des Südtiroler Sanitätsbetriebes. 235 Mitarbeiter gelten als geheilt.

