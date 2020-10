2677 Neuinfektionen, 28 Todesfälle und 1418 Geheilte in Italien

Die Zahl der bestätigten aktiven Fälle überschritt die 60.000-Marke und kletterte um 1231 im Vergleich zum Vortag auf 60.134, das ist der höchste Anstieg der Zahl von aktiv Infizierten seit dem 21. Mai.Die Zahl der in Spitälern behandelten Covid-19-Patienten stieg auf 3625, auf Intensivstationen betreut werden 319 Patienten, 4 weniger als am Vortag.Keine Region blieb von Neuinfektionen verschont. Die Regionen mit den meisten Neuinfektionen sind Kampanien (+395), die Lombardei (350), das Latium (275) und Piemont (259). Die Basilicata verzeichnete mit 4 Fällen den geringsten Zuwachs an Neuinfektionen. Die italienische Regierung plant zum Corona-Schutz eine nationale Maskenpflicht auch im Freien, berichtete der italienische Gesundheitsminister Roberto Speranza am Dienstag vor dem Parlament in Rom. Die Pflicht, außer Haus überall und zu jeder Zeit einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, ist in einer Verordnung enthalten, die die Regierung voraussichtlich am Mittwoch verabschieden will.

apa/vs