27-Jähriger attackiert Verkäufer und wehrt sich gegen Festnahme

Als eine Polizeistreife am Montag in Bozen unterwegs war identifizierte sie einen 27-jährigen Bozner, der bereits für seine Aussetzer bekannt war. Am selben Morgen hatte er ohne Grund einen Verkäufer eines Geschäfts im Stadtzentrum angegriffen und geschlagen, heißt es in einer Aussendung der Quästur.Bei der Kontrolle zeigte sich der Mann ungeduldig, weigerte sich, sich auszuweisen und beleidigte die Beamten. Nachdem die Polizei die Identität des 27-Jährigen bestätigen konnte und sah, dass gegen ihn ein Haftbefehl für Straftaten in Mailand vorlag, wurde er festgenommen.Der 27-jährige Bozner wehrte sich gegen die Festnahme, wandte Gewalt an und drohte den Beamten. Er konnte aber schnell aufgehalten und ins Gefängnis von Verona gebracht werden. Dort muss er eine Haftstrafe von über 3 Jahren absitzen, so die Aussendung.Im Rahmen der Kontrollen in Bozen wurde ein weiterer Mann festgenommen. Es handelt sich um einen 46-jährigen Tunesier, ohne Aufenthaltsgenehmigung. Er wurde in das Abschiebezentrum von Gorizia gebracht, wo er auf die Abschiebung wartet. Im Kondominium, wo die Beamten ihn festgenommen hatten, fanden sie 70 Gramm Marihuana im Aufzug.Die Polizei hat bei weiteren Kontrollen in einem Supermarkt in der Drususstraße in Bozen einen Rumänen auf freiem Fuß angezeigt, der versucht hatte, Menschen zu einer Spende für eine Hilfsorganisation, die es nicht gab, zu überreden.Als der Mann die Beamten sichtete, versuchte er vergeblich alle Beweise zu vernichten – es waren aber einfach zu viele Papiere.Die Polizei mahnt alle Bürger zur Vorsicht beim Spenden. Gerade bei Spenden werde das gute Herz der Bürger manchmal missbraucht, so die Aussendung der Quästur.

stol