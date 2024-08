2,7 Millionen Euro Falschgeld in Neapel beschlagnahmt

Nach Angaben der Ermittler, die einer länderübergreifenden Organisation auf der Spur waren, hatte die Druckerei große Mengen gefälschter 20-, 50- und 100-Euro-Banknoten im Wert von über 15 Millionen Euro „produziert“.Die Ermittler versuchen jetzt herauszufinden, über welche Wege die gefälschten Geldscheine in Umlauf hätten gebracht werden sollen. Professionelle Fälscher seien nach Angaben der italienischen Behörden in den vergangenen Jahren vor allem im Balkanraum tätig gewesen. In den vergangenen Jahren habe es jedoch eine Verschiebung gegeben: 20 Prozent des Falschgeldes stammen inzwischen aus Italien , erklärten Experten.