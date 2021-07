27 Neuinfektionen – Keine Intensivpatienten – Kein Todesfall

Bisher (23. Juli) wurden insgesamt 606.437 Abstriche untersucht, die von 227.184 Personen stammen.Untersuchte Abstriche gestern (22. Juli): 597Mittels PCR-Test neu positiv getestete Personen: 19Gesamtzahl der mittels PCR-Test positiv getesteten Personen: 48.869Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 606.437Gesamtzahl der mit Abstrichen getesteten Personen: 227.184 (+207)Gesamtzahl der durchgeführten Antigentests: 1.615.895Gesamtzahl der positiven Antigentests: 26.369Durchgeführte Antigentests gestern: 2409Mittels Antigentest neu positiv getestete Personen: 8Nasenflügeltests Stand 22.07.2021: 795.499 Tests gesamt, 933 positive Ergebnisse, davon 399 bestätigt, 347 PCR-negativ, 187 ausständig/zu überprüfen.Auf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten/-Patientinnen: 2In Gossensaß und Sarns untergebrachte Covid-19-Patienten/-Patientinnen: 6Anzahl der auf Intensivstationen aufgenommenen Covid-Patienten/Patientinnen: 0Gesamtzahl der mit Covid-19 Verstorbenen: 1183 (+0)Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 615Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 137.098Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 137.713Geheilte Personen insgesamt: 73.807 (+25)Positiv getestete Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Sanitätsbetriebes: 2043, davon 1681 geheilt. Positiv getestete Basis-, Kinderbasisärzte und Bereitschaftsärzte: 58, davon 46 geheilt. (Stand: 13.05.2021)Neuberechnung durch die IT im Zeitraum 10/07-18/07: die Daten und Tabellen wurden in den jeweiligen Pressemitteilungen abgeändert- 10/07: Gesamtzahl der untersuchten Abstriche von 599.402 auf 599.932 und Gesamtzahl der mit Abstrichen getesteten Personen von 224.802 auf 224.991- 11/07: Geheilte Personen insgesamt von 73.695 (+5) auf 73.694 (+4)- 12/07: Geheilte Personen insgesamt von 73.695 (+5) auf 73.690 (-4)- 13/07: Geheilte Personen insgesamt von 73.702 (+10) auf 73.700 (+10)- 14/07: Geheilte Personen insgesamt von 73.704 (+2) auf 73.703 (+3)- 15/07: Gesamtzahl der untersuchten Abstriche von 602.241 auf 602.240 und geheilte Personen insgesamt von 73.718 (+14) auf 73.719 (+16)- 16/07: Geheilte Personen insgesamt von 73.731 (+13) auf 73.732 (+13)- 17/07: Geheilte Personen insgesamt von 73.748 (+17) auf 73.751 (+19)- 18/07: Geheilte Personen insgesamt von 73.741 (-7) auf 73.746 (-5)Anzahl der ungeimpften Mitarbeiter im Gesundheitsbereich: Gesamt 3967, Sabes: 1333; extern: 2.634Anzahl der Personen, die sich mittlerweile haben impfen lassen: Gesamt: 1707; Sabes: 582; extern: 1.125Anzahl der Personen, die zur Impfung vorgemerkt wurden: Gesamt: 1043; Sabes: 481; extern: 562Anzahl der Personen, die den Impftermin wahrgenommen haben: Gesamt: 417; Sabes: 214; extern: 203Anzahl der Personen, die den Impftermin nicht wahrgenommen haben: Gesamt: 626; Sabes: 267 Extern: 359;Zugestellte Feststellungsbescheide: Gesamt: 290; Sabes: 229; extern: 61NB: Aufgrund der vielen beteiligten Akteure (Autonome Provinz Bozen, Südtiroler Sanitätsbetrieb, Berufskammern, verschiedene Arbeitgeber, u.a.m.) und der Tatsache, dass die betroffenen Personen sich jederzeit zur Impfung anmelden können, sind die Daten als vorläufig zu betrachten.

