27 Tote bei Blitzeinschlägen in Indien

Bei Blitzeinschlägen sind in Indien mindestens 27 Menschen gestorben, sagte ein Mitarbeiter der zuständigen Katastrophenschutzbehörde.Die meisten Opfer der Blitze am Montagabend in 6 Bezirken im Bundesstaat Westbengalen seien Bauern und andere Leute, die sich im Freien aufgehalten hätten. Diejenigen, die nicht durch den Blitz selbst ums Leben gekommen sind, wurden durch einstürzende Hütten oder Bäume getötet.Heftige Stürme mit Gewittern vor der Monsunzeit sind in Indien nichts ungewöhnliches. Der Katastrophenschutzmitarbeiter sagte, dass dabei normalerweise aber deutlich weniger Menschen sterben würden.Premierminister Narendra Modi kündete an, dass nächste Angehörige der Opfer rund 2.254 Euro (200.000 Rupien) und Verletzte 564 Euro (50.000 Rupien) erhalten würden.Das heftige Unwetter hatte auch zu Turbulenzen bei Flügen geführt. Dabei sind laut indischen Medienberichten mindestens 8 Passagiere eines Inlandsflug zur Hauptstadt des betroffenen Bundesstaates, Kolkata, verletzt worden. Für die kommenden Tage wurden weitere Stürme vorausgesagt.

apa