2700 Neuinfektionen: Neuer Höchststand bei Krankenhauspatienten – ein Todesfall

In 24 Stunden wurden in Südtirol 2700 Neuinfektionen mit dem Coronavirus festgestellt: 256 mittels PCR-Abstrich und 2444 mittels Antigen-Schnelltest, wie der Sanitätsbetrieb am Dienstag mitteilt. 11 Personen befinden sich auf der Intensivstation. 119 Patienten liegen mit Covid-19 im Krankenhaus – ein neuer Höchststand. Eine Frau ist der Krankheit erlegen.