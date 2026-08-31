Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde damals die Rettung unter die Villacher Stadtbrücke gerufen, weil die Frau nicht mehr ansprechbar war. Wegen der unklaren Todesursache wurde die Obduktion angeordnet. Ein 39-Jähriger wurde in der Folge als Tatverdächtiger ausgeforscht und am Freitag festgenommen.<BR \/><BR \/>Der Verdächtige soll am 21. August mit der 28-Jährigen, mit der er in einer Beziehung war, und weiteren Personen unter der Stadtbrücke gefeiert haben. Laut den Ermittlern dürfte der Mann die Frau mit einem Tritt oder Schlag derart verletzt haben, dass sie starb. Der Verdächtige bestritt in seiner Einvernahme eine Tötungsabsicht und sprach von einem Unfall.<BR \/><BR \/>Die Ermittlungen in dem Fall waren zunächst noch nicht abgeschlossen. Der Verdächtige befindet sich in der Justizanstalt Klagenfurt in Untersuchungshaft. Deshalb hieß es seitens der Polizei, es würden derzeit keine weiteren Details bekanntgegeben.