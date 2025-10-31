Die Beamten waren alarmiert worden, nachdem auf dem Schießstand-Platz in Oberau-Haslach eine bewaffnete Person gemeldet worden war, die Schüsse abgab. <BR \/><BR \/>Vor Ort trafen die Beamten laut einer Presseaussendung der Carabinieri auf einen Mann, der beim Erblicken der Streife versucht haben soll, eine Schreckschusspistole des Typs „Bruni Mod. 92“ ohne roten Verschlusszapfen zu verstecken. Überdies habe der Mann auch versucht, ein Magazin und vier abgefeuerten Patronenhülsen zu verstecken.<BR \/><BR \/>Die Pistole und die Munition wurden umgehend beschlagnahmt und der Justizbehörde übergeben. Der 28-jährige Mann wurde auf freiem Fuße angezeigt.