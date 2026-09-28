Ein international gesuchter albanischer Staatsbürger ist in Bozen festgenommen worden. Der 28-Jährige, der in Meran wohnhaft ist, wurde am Freitag von Beamten der Quästur Bozen aufgespürt.<BR \/><BR \/>Gegen den Mann lag ein internationaler Haftbefehl vor. Die albanischen Behörden hatten seine vorläufige Festnahme mit dem Ziel einer späteren Auslieferung beantragt. Grundlage dafür ist ein rechtskräftiges Urteil des Gerichts von Diber in Albanien. Der 28-Jährige wurde demnach wegen vorsätzlichen Mordes in Mittäterschaft zu einer Freiheitsstrafe von zwölf Jahren verurteilt. Die Tat soll im September 2018 in Albanien begangen worden sein.<h3>\r\nHinweis aus Albanien führte nach Südtirol<\/h3>Auf einen Hinweis der albanischen Behörden leitete der Internationale Polizeikooperationsdienst der Polizei in Rom umgehend Ermittlungen ein. Dabei ergaben sich konkrete Hinweise auf den Aufenthaltsort des Gesuchten in Südtirol und insbesondere im Raum Meran.<BR \/><BR \/>Daraufhin nahmen die Beamten der Quästur Bozen gemeinsam mit dem Polizeikommissariat Meran gezielte Fahndungsmaßnahmen auf.<BR \/>Die Ermittler konnten den Mann schließlich in einem Lokal in der Bozner Industriezone ausfindig machen. Er befand sich dort in Begleitung weiterer albanischer Staatsbürger.<h3>\r\nFestnahme nach Identitätsprüfung<\/h3>Die Beamten brachten den 28-Jährigen anschließend zur Quästur Bozen. Dort wurden seine Identität und die entsprechenden Fahndungsdaten überprüft. Nach Angaben der Polizei wurde seine Identität mit den Daten der von Interpol veröffentlichten „Red Notice“ abgeglichen.<BR \/><BR \/>Nach Abschluss der Identifizierungsmaßnahmen wurde die Festnahme erklärt. Der Mann wurde anschließend in das Bozner Gefängnis gebracht.<BR \/>Nun liegt der Fall bei der italienischen Justiz. Der Festgenommene wurde beim Präsidenten des Berufungsgerichts Trient – Außenstelle Bozen – vorstellig. Das Gericht entscheidet über die mögliche Auslieferung und Übergabe des Mannes an die albanischen Behörden.<BR \/><BR \/>Eine Auslieferung ist damit noch nicht erfolgt. Über das weitere Vorgehen wird im nun laufenden Verfahren entschieden.