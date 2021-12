28.064 Neuinfizierte und 123 Todesfälle in Italien

Insgesamt wurden in Italien in 24 Stunden 697.740 Corona-Tests durchgeführt, 4 Prozent davon fielen positiv aus.Derzeit gelten347.472 Personen als aktiv mit dem Virus infiziert. Das sind 15.504 Personen mehr als am Freitag.Aktuell werden 7576 Patienten in den Krankenhäusern behandelt, das sind 56 Patienten mehr als noch am Vortag.In intensivmedizinischer Behandlung befinden sich 953 Coronavirus-Infizierte, 30 mehr als am Freitag.

