285 Neuinfektionen und ein Todesfall

In den letzten 24 Stunden wurden 1729 PCR-Tests untersucht und dabei 0 Neuinfektionen festgestellt. Zusätzlich gab es 285 positive Antigentests. Eine Person ist an den Folgen des Coronavirus verstorben.

In den letzten 24 Stunden verstarb in Südtirol eine Person in Zusammenhang mit dem Coronavirus. - Foto: © Shutterstock