Aufgrund der Auffindesituation der Leiche ging man davon aus, dass der Verunglückte während Arbeiten auf einem Baustellencontainer von diesem über einen Steilhang rund 22 Meter in ein darunterliegendes Bachbett abgestürzt war, berichtete die Polizei.<BR \/><BR \/>Der Arbeiter hatte zuvor gegen 14.00 Uhr mit dem Firmenauto die Baustelle verlassen, um einen Bohrer zu kaufen. Als die weiteren Arbeiter gegen 16.30 Uhr den Arbeitstag beendeten, war der Mann noch nicht zurückgekehrt.<BR \/><BR \/>Gegen 20.20 Uhr informierte der Bruder des Verunglückten einen Arbeitskollegen, dass der 29-Jährige noch immer nicht nach Hause gekommen sei und bat diesen, Nachschau auf der Baustelle zu halten. Ein Arbeitskollege fand den Toten schließlich um 21.15 Uhr im Bachbett liegend auf.