29-Jähriger wird gewalttätig gegen Polizisten

Die Staatspolizisten trafen den Mann ohne festen Wohnsitz in der Bozner Reschenstraße an. Bei einer Kontrolle stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz der notwendigen Papiere war, um sich in Italien aufzuhalten.Daraufhin wurde der 29-Jährige aggressiv und ausfällig, weshalb ihn die Ordnungshüter mit auf das Revier nahmen, um eingehendere Kontrollen zu seiner Person durchzuführen.Dabei stellten sie fest, dass der Mann erst wenige Tage zuvor aus dem Gefängnis gekommen war, nachdem er eine Haftstrafe von knapp 3 Jahren wegen Einbrüchen und Raubüberfällen in Bozen verbüßt.Auch auf dem Polizeirevier wandte der 29-Jährige Gewalt gegen die Polizisten an und beschädigte die Tür eines Wartesaales.Aufgrund der fehlenden Aufenthaltserlaubnis wurde der Tunesier schließlich auf das Revier der Staatspolizei in Bari überstellt, wo er nun auf seine Ausweisung und Rückführung nach Tunesien wartet.