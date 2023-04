29 Tote bei Brand in Spital in Peking

Brand in Pekinger Krankenhaus. - Foto: © APA/AFP / GREG BAKER

Darunter waren 26 Patienten, teilte ein Beamter der Stadt Peking am Mittwoch vor Journalisten mit. Das Feuer sei in einem Trakt ausgebrochen, in dem schwerkranke Patienten lagen.