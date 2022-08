3 Bankomat-Hacker weiterhin auf der Flucht

Wie berichtet, wurden im Zusammenhang mit den Hackerangriffen 13 Namen ins Ermittlungsregister eingetragen. Hinter Gittern gelandet ist ein in Bozen wohnhafter Moldawier (30), seine Mutter ist frei, wurde aber vom U-Richter mit Unterschriftspflicht belegt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Verdacht auf Bandenbildung, mehrfach erschwerten Diebstahl und wegen des widerrechtlichen Zugriffs auf ein Datennetz.Wie die Carabinieri im Rahmen der Aktion „Jackpot“ rekonstruieren konnten, soll die Bande per Hackerangriff insgesamt 11 Bankomatschalter geleert haben. Die Höhe der Beute beläuft sich auf rund 190.000 Euro. Allein den Automaten der Raika-Filiale am Ritten sollen die Täter um 70.000 Euro erleichtert haben.Das Augenmerk der Fahnder liegt jetzt auf 3 Männern, die wegen mutmaßlicher Beteiligung an den Coups per Haftbefehl gesucht werden. Sie sollen in der Bande eine tragende Rolle gespielt haben. Bisher waren die Männer aber unauffindbar, es wird nicht ausgeschlossen, dass sie sich ins Ausland abgesetzt haben.