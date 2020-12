3 Corona-Neuinfektionen an italienischen Bildungseinrichtungen

Ein Fall wurde an der Grundschule „Chini“ in Bozen nachgewiesen, wo eine Klasse in Quarantäne überstellt worden ist. Ein weiterer Fall ist an der Bozner Mittelschule „Archimede“ aufgetreten.Eine Neuansteckung wurde zudem im Kindergarten „Arcobaleno“ in Milland bei Brixen verzeichnet, wo über eine Gruppe eine Quarantäne verhängt worden ist.

lpa